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澳洲批准打造全球最大太阳能厂 部分能源出口新加坡

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（法新社雪梨21日电） 澳洲今天批准打造「全球最大太阳能发电厂」计画，将在其偏远北部地区建设大型太阳能和电池农场，部分能源将出口到新加坡。

澳洲环境部长皮伯塞克（Tanya Plibersek）指出，这个巨大太阳能发电厂生产的能源将足以为300万户家庭供电，厂区将包括太阳能面板和电池农场，最终还会有一条连接澳洲与新加坡的电缆。

皮伯塞克说：「这将是世界上最大的太阳能发电厂，并宣告澳洲将成为全球绿色能源领域的领头羊。」

这个占地1万2000公顷的太阳能厂计画名为「太阳电缆」（SunCable），地点位于澳洲阳光普照的北领地（Northern Territory），并获得科技业亿万富豪、环保倡议人士甘农-布鲁克斯（Mike Cannon-Brookes）的支持。

这项计画每小时将提供4GW（Gigawatt，百万��）的能源供国内使用，另外2GW的能源将输往新加坡。

澳洲目前是全球主要煤炭和天然气出口国之一，同时深受气候变迁影响，面临酷热高温、洪患及野火肆虐。

尽管澳洲是全球最热衷采用家用太阳能板的国家之一，但历代政府在全面拥抱再生能源方面进展缓慢。

根据最新的政府数据，再生能源占澳洲2022年总发电量的32%，而煤炭则占47%。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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