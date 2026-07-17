澳洲批寮国甲醇中毒案未追究重罪

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（法新社雪梨17日电） 澳洲今天谴责寮国政府对2024年造成6名游客死亡的甲醇中毒事件处理方式，并表示对寮国未提出更严重指控感到「极度失望」。

澳洲政府在声明中表示，当局已召见寮国大使，并派遣特使前往寮国转达政府的反对立场，同时要求为两名遇害澳洲女性伸张正义。

澳洲政府并未说明寮国将提出哪些罪名，但表示一直与寮国当局「保持定期联系」。

澳洲公共广播公司（ABC）报导指出，据了解，寮国将提出的罪名合计最高可处1年徒刑，以及相当于1600澳元（约新台币3万6000元）的罚款。

死者包括2名丹麦公民、1名美国公民、1名英国公民，以及2名澳洲女性鲍尔斯（Holly Bowles）与琼斯（Bianca Jones）。据媒体报导，他们于2024年11月在寮国万荣（Vang Vieng）外出夜游后死亡。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）表示：「澳洲政府对寮国当局未追究最严重罪名感到非常沮丧与极度失望。」

她说：「这项令人痛心的消息，只会更加深荷莉（鲍尔斯）与比安卡（琼斯）家人及朋友所承受的巨大痛苦与悲伤。」

黄英贤表示，她将在下周举行的东南亚部长级会议上，再次直接向寮国外长表达澳洲的立场。