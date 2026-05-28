澳洲政府控告3M「永久化学物质」污染 求偿447亿元

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（法新社雪梨28日电） 澳洲政府今天指出，已对美国消费产品巨擘3M提起20亿澳元（约新台币447亿元）诉讼，指控其含有所谓「永久化学物质」（forever chemicals）的消防泡沫污染军事基地。

澳洲国防部助理部长哈里尔（Peter Khalil）向媒体表示，政府提告寻求赔偿，以回收处理28座基地受全氟/多氟烷基物质（per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS）污染的环境整治成本。

他表示，这是澳洲政府所采取过最重大的法律行动。

他指出，由于PFAS对社区环境构成风险，澳洲军队已从土壤中清除20万吨这种污染物质。

澳洲联邦检察长罗兰德（Michelle Rowland）说：「我们准备好对抗全球最大的跨国企业之一。」

澳洲政府在声明中表示，案件已向联邦法院提出，指控3M早已知悉消防泡沫对环境的风险，却未对外揭露。

声明指出，「3M曾就产品处置与环境安全作出保证，但这些说法与他们公司当时掌握的资讯不一致。」

3M在寄给法新社的声明中表示，将「透过法律程序为自身辩护」。

3M发言人说：「3M从未在澳洲生产PFAS，且约20年前已停止在澳洲销售相关产品。」

这家生产便利贴与透明胶带的美国跨国企业，曾于2023年在美国就水源污染问题达成100亿美元和解。

PFAS因极难分解，被称为「永久化学物质」。这类人造化学物质具抗热、防水与防油特性，被广泛用于不沾锅、防污地毯等产品。

由于对健康造成不良影响，全球各地正日益加强限制PFAS使用。（编译：徐睿承）