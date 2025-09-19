澳洲昆士兰州禁娱乐性药物检测 医界警告恐危及性命

（法新社雪梨19日电） 澳洲昆士兰州宣布禁止娱乐性药物的检测，引发医界今天警告，此举恐将危及民众生命安全。

根据最新政府数据，昆士兰州药物使用率居澳洲国内第3高，约每5人就有1人在过去12个月内曾使用过药物。

昆士兰州政府昨天晚间表示，将禁止为药物检测服务提供经费。该检测是协助用药者判断药品纯度及是否被掺杂有害物质的关键措施。

昆士兰州卫生部长尼柯尔斯（Tim Nicholls）指出，政府对非法药物采取「零容忍政策」。他指出：「没有任何用药方式是安全的。药物检测服务会传递错误的讯息给昆士兰民众。」

非营利组织The Loop Australia执行长佛朗西斯（Cameron Francis）告诉法新社，对于当局这项决定感到「失望」。The Loop Australia 曾在昆士兰州提供药物检测服务。

他指出：「若没有药物检测等服务，我们完全无法掌握市面流通的药物成分，往往等到悲剧发生才知情。」

他表示，该组织曾获政府补助，在州内进行为期1年的试办计画，期间检测了1200件药物样本。

佛朗西斯说，在这些样本中，每7份就有1份经检测后被丢弃，而每3位民众中就有1位被转介至其他健康服务。

而参与检测者中，有1/5表示未来会减少用药。

佛朗西斯也警告，澳洲的药物市场正因芬太尼等合成类鸦片药物的增多而变得日益危险。