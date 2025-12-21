澳洲海滩血案凶嫌曾访菲国 菲警：犯嫌曾去一家枪店

afp_tickers

3 分钟

（法新社马尼拉20日电） 涉嫌在澳洲雪梨邦代海滩枪击案中杀害15人的父子档，案发前曾到菲律宾旅行，当局正追查两人在当地的行踪。菲律宾警方今天表示，有人看到犯嫌阿克拉姆曾去一家枪店。

澳洲反恐小组正在调查，犯嫌阿克拉姆（Sajid Akram）和儿子纳维德（Naveed）是否在雪梨邦代海滩（Bondi Beach）枪击案发前，曾在菲国南部民答那峨岛 （Mindanao）与伊斯兰极端分子会面，他们在那里待了近1个月。

位于纳卯市（Davao）的GV旅馆（GV Hotel）员工本周告诉法新社说，两人投宿28天，大多时间都待在小房间内，只在每天早上短暂外出。

纳卯警方发言人德拉雷（Catherine Dela Rey）今天表示：「我们发现其中一人曾去枪店。」她又说，有人见到是50岁的阿克拉姆。

她指出：「我们继续调阅监视器画面，希望对他们到过的地点、可能接触过的人，掌握更多讯息。」

目前调查细节仍未公开。菲律宾国家安全顾问安约（Eduardo Ano）昨天告诉媒体，两人「绝无可能」离开纳卯市参加训练。

安约说：「他们外出一般是两三个小时，最长8小时，但…这时间还不足以离开纳卯。」

警方的调查也指出，市内有7家射击场，两人都未曾去过。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos）指责媒体报导，「误导地将菲律宾描述为恐怖主义训练热点」。

小马可仕昨天出席菲律宾武装部队建军90周年活动时致词表示：「多年来，我们坚决打击恐怖主义网络、保障社区安全，并维护得来不易的和平…这些努力因毫无根据的揣测而抹煞，这是无法接受的。」

菲律宾军方表示，民答那峨的伊斯兰圣战士目前仅约50人，远低于2016年的1257人。（编译：纪锦玲）