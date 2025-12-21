澳洲海滩血案满1周 全国默哀1分钟

（法新社雪梨20日电） 数百万澳洲民众将于今天点燃蜡烛并默哀1分钟。1周前，两名枪手在雪梨最着名的海滩上，向参与犹太节庆的人群开火，造成15人丧生。

这对父子被控锁定正在举行光明节（Hanukkah）庆祝活动的邦代海滩（Bondi Beach），在最能代表澳洲海洋生活风情的旅游胜地，趁着阳光普照、家庭聚会之际，发动攻击。 当局表示，这起攻击是澳洲史上伤亡最惨重的事件之一，是受到「伊斯兰国意识形态」所驱使。 在案发后的1周，澳洲全体国民将在以「光明战胜黑暗」为主题的追思日中，默哀1分钟。全国各地都降半旗致哀，包括雪梨港湾大桥（Sydney Harbour Bridge）。 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）在追思日前一天表示，呼吁民众在入夜后于窗边点亮烛光，以悼念罹难者，并对犹太社群表达支持。

艾班尼斯表示：「从日常生活的喧嚣中拨出60秒，献给15名本该与我们同在的澳洲人。」他将前往邦代海滩参加悼念活动。 他说：「这将是一个暂停的时刻，用以反思并重申，仇恨与暴力永远不能定义澳洲人。」 联邦和州政府也正与犹太社群领袖商讨，计划在邦代海滩设立永久性的纪念地标，并在明年择日举行全国哀悼活动。