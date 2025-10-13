澳洲禁儿少用社群媒体 YouTube警告恐难保障安全

（法新社雪梨13日电） 影音串流巨擘YouTube今天警告，澳洲推动禁止儿童使用社群媒体「立意良善」，但无法让孩子们的线上环境更安全。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年揭示具里程碑意义的法律，目标是在2025年底前禁止未满16岁的儿童及青少年使用社群媒体。

若违反法令，脸书（Facebook）、TikTok和Instagram等热门平台将面临巨额罚款。

同样被纳入禁令范围的YouTube表示，自己并非社群媒体平台，应获得某种形式的豁免。

YouTube澳洲区发言人罗德（Rachel Lord）在参议院委员会表示，这项禁令「立意良善」，但可能带来「意想不到的后果」。

她今天表示：「这项立法不仅极难执行，也无法兑现让孩童在网路世界里更安全的承诺。」

她指出：「若立法周详，可以有效辅助产业提升儿童与青少年的线上安全，但让孩子更安全的解决之道并不是阻止他们上网。」

罗德表示，YouTube这个平台应该「免于受到此法规的规范，因为我们本身并非社群媒体服务」。

澳洲一直是全球致力防止网路伤害的领头羊，但现行立法几乎未说明禁令将如何执行。部分专家担心，这项法律可能仅具象徵意义。

社群媒体公司过去曾表示这些法律「含糊不清」、「充满问题」且「制定仓促」。

未遵守法令的社群媒体业者，澳洲电子安全委员办公室（eSafety Commissioner）最高可开出4950万澳元（约新台币10亿元）的罚款。