澳洲艺术节策展人 因巴勒斯坦作家被拒而辞职

（法新社雪梨13日电） 澳洲一项知名艺术节策展人今天辞职以示抗议，主办单位先前取消1名巴勒斯坦裔澳洲作家的出席。

包括纽西兰前总理阿尔登（Jacinda Ardern）在内的数十名参与者抵制阿得雷德艺术节（Adelaide Festival），抗议主办单位将阿卜杜勒-法塔（Dr Randa Abdel-Fattah）排除在外的决定。

策展人艾德勒（Louise Adler）也加入抵制行列，她将此事归咎于「亲以色列游说团体的极端压力」。

艾德勒在卫报发表的一封公开信中写道：「艺术据称已变得『不安全』，艺术家则被视为威胁社群心理、社会福祉的危险因素。」

「但是让我们讲清楚，，动辄以『安全』为由，实际上是在说『我不想听你的意见』。」

阿卜杜勒-法塔的一些言论曾遭到批评，其中包括她在2024年10月发表于X上的一篇文章，文中写道：「我们的目标是去殖民化，终结这个充满杀戮的犹太复国主义殖民地。」

主办单位当时所持的理由是「邦代海滩事件发生不久，在这个前所未有的时期继续安排（阿卜杜勒-法塔）活动，可能缺乏文化敏感性」

艾德勒表示，尽管阿卜杜勒-法塔「强烈反对」，但主办单位仍然作出此一决定。