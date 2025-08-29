澳洲警方喊话 吁杀警犯嫌束手就擒

afp_tickers

2 分钟

（法新社澳洲波雷朋卡29日电） 澳洲警方今天呼吁一名涉嫌枪杀两名员警、仍在逃的枪手「放下武器」。澳洲警方已连续4天在崎岖的林地搜捕这名杀警犯嫌。

这名拥有重火力的56岁犯嫌弗利曼（Dezi Freeman），8月26日在维多利亚州东北部的住所向10名警员开枪后，逃入丛林。

警方表示，发生在乡村小镇波雷朋卡（Porepunkah）的这起「骇人」枪击，造成59岁的刑警汤普森（Neal Thompson）与35岁的高级巡官德瓦特（Vadim De Waart）殉职。

警方表示，另一名员警下半身中弹，将进行第二次手术，但可望康复。

维多利亚州警察局局长布希（Mike Bush）在记者会上说：「维州警方的首要任务就是追捕这名杀人犯。」

「我们相信他仍然携带武器，非常危险。」

澳洲警方投入超过450名警员搜捕弗利曼与调查本案。据信弗利曼具备野外生存技能，且熟悉当地地形。

布希说：「如果他正在收听，他现在真的该放下武器投降了，让我们以安全方式结束这一切。」

澳洲媒体报导称，枪手弗利曼是一名激进的阴谋论者，属于「主权公民运动」（sovereign citizen movement）成员，这个运动成员主张法律管不着他们。

澳洲警方昨晚突袭一处住所，逮捕弗利曼42岁的伴侣与 15岁的儿子。

警方表示，两人接受警询已获释。