澳洲警方查获2.7公吨古柯硷 市价约180亿

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（法新社雪梨22日电） 澳洲警方今天表示，在雪梨郊区一处地下掩体内起出藏于塑胶桶中的2.7公吨古柯硷，市价估计超过新台币180亿元，创下澳洲史上最大宗古柯硷查获纪录。

警方怀疑一个总部位于雪梨的组织犯罪集团安排外籍船只，先在昆士兰（Queensland）北部卸下古柯硷，再运往雪梨（Sydney）进行分销。

澳洲联邦警署指挥官贾伊（Stephen Jay）表示，针对毒品来源的调查仍在进行中，当局将与国内外执法机关合作，追查涉案犯罪集团。

他在记者会上说，这批古柯硷若流入市面，市价估计超过8亿澳元（约新台币180亿元），如今这笔钱「不会落入组织犯罪集团的口袋」。

警方表示，涉嫌参与将毒品走私至昆士兰的母船MV Wealth已遭索罗门群岛当局扣留，以展开进一步调查。

近年来，太平洋岛国成为毒品走私转运枢纽，将来自南美洲及东南亚的古柯硷和安非他命运往澳洲与纽西兰。

警方19日在雪梨西北部半乡村地区伦敦德利（Londonderry）一处住宅后方，发现埋藏在地下掩体中的塑胶桶。这些掩体上方铺有假地板，藉此掩人耳目。

警方表示，两名分别为21岁及25岁的男子涉嫌逃离现场时被捕，两人均被控持有具商业规模的非法进口毒品，最高可判处终身监禁。

警方表示，另有6名涉嫌参与古柯硷走私的人员先前已遭逮捕，并被控犯下非法持有毒品相关罪名。

此次行动之前，警方已在同一调查中先后查获178公斤古柯硷及142公斤安非他命，使查扣毒品总量超过3公吨。

根据彭宁顿研究所（Penington Institute）本月发表的年度报告，澳洲2024年与古柯硷有关的死亡人数激增28%，达141人，创历史新高。（编译：刘文瑜）