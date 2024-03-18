澳洲计程车司机称受Uber影响 打赢官司获56亿

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（法新社雪梨18日电） 受到共乘服务巨擘Uber崛起影响的澳洲计程车司机，在采取法律行动后，他们的律师今天表示，已赢得1.78亿美元（约新台币56.3亿元）的赔偿金。

超过8000名计程车司机和租车公司老板2019年联合采取法律行动，指称Uber于2012年进入澳洲，让他们损失大量收入。

首席律师唐纳利（Michael Donelly）表示，这笔和解金是「澳洲法律史上第5高的集体诉讼和解金额」。

莫里斯布莱克本（Maurice Blackburn）法律事务所的唐纳利说，5年来，Uber每天都使尽全力，试图在每个转折点上拒绝集体诉讼成员获得任何形式的补救或赔偿。

律师们说，Uber在澳洲开展业务时，采取「各种令人震惊的行为」，包括使用「无证汽车和未经认可的司机」。

计程车司机安德里安纳奇斯（Nick Andrianakis）告诉记者，当Uber推出服务时，他被迫结束经营了40年的计程车业务。

他说：「我失去工作的热忱…没了养活家人的收入。」

Uber则表示：「Uber于十多年前创立时，世界上任何地方都没有共乘法规，澳洲也是如此…时至今日已大不相同，Uber现在于澳洲每个州和地区都受到监管，政府也承认我们是全国交通运输系统各种选项的重要一环。」

总部设在美国的Uber市值达1570亿美元，自称为澳洲计程车补贴计画做出「重大贡献」。