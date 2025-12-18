澳洲邦代海滩枪击案后 英国警方誓言逮捕高喊煽动口号者

（法新社伦敦17日电） 英国警方今天警告，公开高喊支持巴勒斯坦人口号、呼吁「起义全球化」（globalise the intifada）的民众将会遭到逮捕，强调在澳洲邦代海滩攻击事件后「情境已经改变」。

今年10月犹太历法中最神圣节日「赎罪日」（Yom Kippur），曼彻斯特（Manchester）一座犹太会堂遭到袭击；雪梨邦代海滩（Bondi Beach）本月14日犹太节日「光明节」（Hanukkah）庆祝活动中，一对父子枪手开枪造成15人死亡。英国警方于这两起不幸事件之后实施上述措施。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）及大曼彻斯特警察局（Greater Manchester Police）在联合声明中表示，「我们知道，各社区对于诸如『起义全球化』一类标语和口号引以为忧」，承诺「将会更果断执法」。

声明同时指出：「暴力行径已然发生，情境变得不可同日而语，这使得表态有其意涵也会产生后果。我们会果断行动进行逮捕。」

联合声明发布后立即引发部分倡议人士指责这是政治打压；犹太团体则表示欢迎。英国首席拉比米尔维斯（Ephraim Mirvis）指出，「街头出现的仇恨言论已经激发暴力和恐怖行动」，此举「跨出加以对抗的重大一步」。

不过，巴勒斯坦团结组织（Palestine Solidarity Campaign）总监贾玛尔（Ben Jamal）发表声明批评此举侵犯抗议权。

他于今晚计划在伦敦市中心举行挺巴勒斯坦抗议活动前说道：「伦敦都会区警察局及大曼彻斯特警察局的声明凸显为巴勒斯坦争取权利的抗争再度进入政治打压的艰难时期。」