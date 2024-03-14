澳洲金矿崩塌 1死29人生还

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（法新社雪梨14日电） 澳洲维多利亚的巴拉瑞特金矿（Ballarat Gold Mine）昨天晚间坍塌，警方和工会官员今天表示，有1名男子遇难，另有29名矿工获救。

维多利亚州警方表示，接到矿坑「落石」通报后，援救人员昨天晚上赶往克利尔山（Mount Clear）的巴拉瑞特金矿。他们在声明中表示：「2人被落下石块压住，28名工人在安全舱内避难。」

巴拉瑞特金矿当局今天上午表示「目前没有任何声明」。

警方表示，其中一名被落石压住的21岁矿工脱困，但「伤势严重」已透过空中医疗运送就医。

救援队伍连夜寻找另一名被困在距离矿坑入口约3公里地底的矿工。然而，警方今天上午证实已发现这名37岁男子的遗体。

警方在声明中补充说：「避难的28名矿工被安全带至地面，并接受维多利亚救护车队（Ambulance Victoria）的健康评估。」

巴拉瑞特位于维多利亚州首府墨尔本（Melbourne）以西约2小时车程，坐落在澳洲最着名金矿区之一的中心。

维多利亚矿业（Victory Minerals）2023年12月取得了巴拉瑞特金矿的所有权，目前拥有约200名员工。

维多利亚州每年生产的黄金约占澳洲开采总量30%，几乎是全球库存2%。巴拉瑞特附近于1851年发现黄金后，引发了持续数十年的淘金热。