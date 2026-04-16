澳洲额外采购57万桶柴油

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（法新社吉隆坡16日电） 澳洲着眼于提升受到中东战事影响的油品库存，总理艾班尼斯今天宣布，已经从汶莱和韩国额外取得57万桶柴油。

法新社报导，澳洲今天也与马来西亚达成维持不可缺的能源稳定供应的协议。中东危机影响全球原油供应，经重要水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）原油输运依然受阻。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在马来西亚举行的记者会中说：「我可以宣布，我的政府已经确保两批、共1亿公升额外的柴油输运，一批来自我昨天访问的汶莱，一批来自韩国。」相关采购相当于57万桶柴油。

艾班尼斯访问马来西亚会晤首相安华（Anwar Ibrahim），希望深化能源合作关系。他指出：「这是政府根据新战略储备权限谈妥、预期的众多出货其中第一批。」

与此同时，墨尔本（Melbourne）西南方一座重要炼油厂于夜间发生火灾，恐进一步打乱澳洲燃料供应。

根据澳洲政府数据，目前国内石油储备约可因应38天，远低于国际能源总署（International Energy Agency）规定的90天最低标准。

马来西亚是澳洲最大原油供应国，也是澳洲第3大成品油来源国。马来西亚提供澳洲约14%柴油、10%汽油及11%航空燃油。

马来西亚则高度仰赖从澳洲进口液化天然气。坎培拉表示，马来西亚约95%天然气需求由澳洲供应。