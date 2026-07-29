澳洲：H5禽流感恐已出现本土传播

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（法新社雪梨29日电） 澳洲今天首度出现H5禽流感疑似本土传播病例，官员表示本土传播极可能已出现这些鸟类身上。

澳洲是多年来全球唯一未受H5病毒株影响的大陆，这种病毒株在全球家禽与野鸟中造成严重疾病及高死亡率。

南澳州（South Australia）旅游胜地通报的这4起病例，迫使当局暂时关闭热门的海滩旅游团，

澳洲今天首度出现H5禽流感疑似本土传播病例，当局暂停热门景点坎加鲁岛（又译袋鼠岛）（Kangaroo Island）海滩旅游团以保护当地野生动物。

澳洲的H5禽流感首例，系于6月于迁徙性海鸟检出。

南澳州热门景点坎加鲁岛，今天通报4起疑似禽流感病例，当地是濒危海狮族群全球最大的栖息地之一。

南澳州初级产业暨区域发展部长史克里文（Clare Scriven）表示，岛上海滩旅游团将暂停以保护海狮。

史克里文表示，南澳州境内另有11起疑似新增禽流感病例，预计今天稍晚可获确认。「本土传播极有可能已出现在这些鸟类。」

澳洲国家科学机构本周证实，南澳州7只大凤头燕鸥（greater crested terns）感染病毒，全国检出的阳性病例已增至27起。

外界担忧，这种致命疾病让澳洲动物濒临灭绝的风险更大，其中许多是当地特有物种。

澳洲近半数野生鸟类以及83%哺乳类动物，皆为当地特有，不存在于其他地区。