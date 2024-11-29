澳禁16岁以下用社群媒体 Meta等科技巨擘批立法仓促

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（法新社墨尔本29日电） 澳洲国会通过禁止16岁以下儿童及青少年使用社群媒体的法案，今天遭社群媒体巨擘痛批仓促完成立法，且充满了「许多未解决的问题」。

联合国儿童基金会（UNICEF）澳洲分会也加入了这场争论，警告称这项法律并非解决网路伤害的「灵丹妙药」，反而可能将孩子们推向「隐秘且无监管」的网路空间。

根据这项法律，违反规定的企业可能被处以高达4950万澳元（约新台币10.5亿元）罚款。

TikTok今天表示对这项法律感到「失望」，并指责政府无视反对该禁令的心理健康、网路安全和青少年问题专家的意见。

TikTok发言人说：「这项禁令很可能会将年轻人推向网路的黑暗角落，那里没有社群指导原则、安全工具或保护措施。」

科技公司表示，尽管这项法律被认为有缺陷，但他们将与政府合作，参与制定未来12个月的实施方式。

这项法案几乎未提供有关规则如何执行的细节，让专家担忧它可能仅是一项象徵性的立法。

脸书（Facebook）和Instagram母公司Meta呼吁就相关规则进行磋商，以确保能实现「技术上可行的结果，而不会给家长和青少年带来沉重的负担」。

但Meta也表示，他们对「立法过程感到担忧，因为过于仓促，未能充分将相关证据、产业为确保适龄体验所采取的措施，以及年轻人意见纳入考量」。

Snapchat发言人表示，公司对该法律表达「严正关切」，并指出关于这项法律将如何执行仍有「许多未解决的问题」。

但Snapchat表示将与澳洲政府密切合作，制定平衡「隐私、安全性和实用性」的方案，并表示「一如既往，Snap将遵守澳洲所有相关法律和规范」。