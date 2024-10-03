热带气旋相关长期死亡人数 每年恐高于官方数据约300倍

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（法新社巴黎2日电） 世界各地风灾不断，近期台风侵袭台湾，搜救人员在美国找寻飓风幸存者，一项研究估计，此类热带气旋的长期死亡人数为官方数字的约300倍。

飓风海伦（Hurricane Helene）在美国东南部造成至少155人死亡，飓风约翰（Hurricane John）上周在墨西哥夺走至少16条人命，甚至在台风山陀儿预计3日登陆之前，台湾就有两人死亡。 然而，根据新的研究，热带气旋期间记录的直接死亡人数仅占风暴结束后几年内实际死亡人数的一小部分。热带气旋也称为飓风或台风，取决于它们在世界哪些地区形成。

由于人类造成的气候变迁预计将导致热带气旋更加强烈，美国研究人员呼吁灾区民众应获得更多支援。

这份研究报告主要作者杨恩（Rachel Young）告诉法新社，发表在「自然」（Nature）期刊上的这项研究，首次使用统计模型来估算，气旋在很长一段时间内，如何影响一个地区的总死亡人数。 研究人员研究了1930年至2015年间侵袭美国本土的501个热带气旋，分析随后15年记录的各种原因造成的超额死亡人数。

官方报告的单次风暴期间平均死亡人数为24人，但研究估计，如果算上风暴发生后几年的间接死亡人数，平均死亡人数在7000至1万1000人之间，是政府数字的约300倍。

根据研究，这意味过去85年美国大西洋沿岸灾区记录的所有死亡人数中，有3%至5%是由气旋造成的。

研究指出，这段时间内的总死亡人数可能高达500万人，这意味气旋造成的死亡人数可能比车祸、传染病或战争中的死亡人数还要多。