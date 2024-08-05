热带风暴黛比增强为飓风 直扑美国佛州

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（法新社华盛顿5日电） 热带风暴「黛比」（Debbie）昨晚增强为飓风，袭击佛罗里达州墨西哥湾沿岸地区。这个飓风可能带来创纪录降雨和严重洪灾，当局因此下令疏散。

法新社报导，由于墨西哥湾异常温暖，黛比迅速升级为1级飓风（飓风依持续风速分为5级，5级最强），预计今天中午左右袭击佛州大弯地区（Big Bend）。

国家飓风中心（National Hurricane Center，NHC）警告，佛州墨西哥湾沿岸有可能危及生命的暴潮，某些地区的洪水水深可达地面以上1.8至3公尺。

NHC表示，未来几天，黛比朝东北移动穿过乔治亚州和南卡罗来纳州时，可能引发灾难性洪水，并带来「可能创纪录的强降雨」。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）昨天在紧急简报中表示，「可能出现真的、真的非常严重的洪水，佛州中北部地区尤须严加戒备。」

他和NHC副主任罗姆（Jamie Rhome）强调，佛州居民应立即做好应对紧急灾难的准备工作。

根据通报内容，截至4日晚间11时，黛比位于坦帕（Tampa）以西约160公里处，最大持续风速为每小时120公里，并以每小时19公里的速度朝北移动。

当地媒体报导，居民匆促因应之际，当局下令佛州西特拉斯郡（Citrus County）部分地区居民强制撤离，其他8郡居民可自愿撤离。