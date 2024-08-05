立足瑞士 报道世界
登录

热带风暴黛比增强为飓风 直扑美国佛州

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿5日电） 热带风暴「黛比」（Debbie）昨晚增强为飓风，袭击佛罗里达州墨西哥湾沿岸地区。这个飓风可能带来创纪录降雨和严重洪灾，当局因此下令疏散。

法新社报导，由于墨西哥湾异常温暖，黛比迅速升级为1级飓风（飓风依持续风速分为5级，5级最强），预计今天中午左右袭击佛州大弯地区（Big Bend）。

国家飓风中心（National Hurricane Center，NHC）警告，佛州墨西哥湾沿岸有可能危及生命的暴潮，某些地区的洪水水深可达地面以上1.8至3公尺。

NHC表示，未来几天，黛比朝东北移动穿过乔治亚州和南卡罗来纳州时，可能引发灾难性洪水，并带来「可能创纪录的强降雨」。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）昨天在紧急简报中表示，「可能出现真的、真的非常严重的洪水，佛州中北部地区尤须严加戒备。」

他和NHC副主任罗姆（Jamie Rhome）强调，佛州居民应立即做好应对紧急灾难的准备工作。

根据通报内容，截至4日晚间11时，黛比位于坦帕（Tampa）以西约160公里处，最大持续风速为每小时120公里，并以每小时19公里的速度朝北移动。

当地媒体报导，居民匆促因应之际，当局下令佛州西特拉斯郡（Citrus County）部分地区居民强制撤离，其他8郡居民可自愿撤离。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
27
23 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
49 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
6
8 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团