热浪来袭 印度尖峰用电需求迭创新高
（法新社新德里22日电） 全球第一大人口国印度的电力部指出，大范围地区持续遭遇强烈热浪，尖峰用电需求迭创新高并且「成功满足」。
电力部在声明中指出，昨天为「连续第4天出现尖峰用电需求（等效日照时数）达到历史最高点的情况」。
根据声明，当地时间昨天下午3时45分，当首都新德里气温飙升至摄氏45.3度时，全国尖峰用电需求达到270.82 GW（Gigawatt，百万��），并且「成功满足」。
电力部表示，「这创下满足尖峰需求创新高的纪录」，超越20日创下的265.44 GW纪录。
电力部昨晚在社群媒体发布声明指出，「需求激增似乎与冷却设备使用量增加有关」。
发电结构方面，火力发电（主要为燃煤）占总发电量的62%、太阳能占22%、风力与水力各占5%，其余则来自其他来源。
印度为全球第3大温室气体排放国，虽已承诺于2070年之前实现净零排放，目前仍高度依赖燃煤发电。
这个拥有14亿人口的南亚国家对于每年4月至6月间发生酷暑习以为常。
多年来的科学研究显示，气候变迁使得热浪变得更长、更频繁而且更为严峻。
印度气象局表示，昨天全国最高温出现在距新德里东南方约450公里的北方邦（Uttar Pradesh）班达��（Banda），达47.6度，比本周稍早的48.2度略低。
印度官方纪录最高气温为2016年在拉贾斯坦邦（Rajasthan）费洛帝镇（Phalodi）测得的51度。