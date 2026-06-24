热浪毁假期 巴黎地标提早关游客狂改行程

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（法新社巴黎23日电） 猛烈热浪今天席卷法国，迫使巴黎两大热门观光景点艾菲尔铁塔与罗浮宫提前关闭，让满怀期待却扑空的游客在酷热中挥汗如雨。

西班牙护理师布拉斯克斯（Maite Blazques）表示，她存了好几个月的钱，就是为了带6岁儿子来巴黎玩，没想到破纪录高温迫使她必须重新安排行程，最后连主要地标都没能进去参观。

这名来自马德里的35岁游客说：「我们不得不整个调整行程。」与此同时，法国今天迎来自1947年有气象观测纪录以来最热的一天。

她低着头、牵着儿子的手，语气低落地说：「我们去不成历史悠久的玛黑区导览了，没办法坐游河船，也上不去艾菲尔铁塔的顶端。」

艾菲尔铁塔营运方表示，这座钢骨镂空结构的地标性建筑今天破例提早于当地时间下午4时关闭，且明天「极有可能」再次缩短开放时间。

这座高324公尺的铁塔每年吸引高达700万名游客造访，在观光旺季期间，通常都会营业至午夜之后。

就在艾菲尔铁塔底下，美国游客丹瑟（Tamara Dancer）表示，她今天下午的导览行程已被取消。

在巴黎其他地区，游客纷纷撑起雨伞、戴上帽子并手持扇子，以抵御散发热气的人行道。

现年45岁的美国工程师比勒（John Beeler）表示，他和妻子都感到相当失望。他头戴渔夫帽、手拿小风扇对法新社说：「在这种高温下造访巴黎实在糟透了。」

他抱怨着说：「我们在路上热到喘不过气，坐地铁也闷得要命，就连租屋处都像蒸笼一样。」他们接下来打算改住有冷气的饭店房间。