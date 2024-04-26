热浪袭击印度多地 选民力抗酷暑排队投票

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（法新社印度摩托拉26日电） 印度部分地区正逢严酷热浪，今天将有数以百万计选民在这种天气下，于投票所外排队等候投票。印度的选举，为期6周的时间。

印度正举行为期6周的选举，但部分地区正逢严酷热浪，今天将有数以百万计选民在这种天气下于投票所外排队等候投票。

这场选举将在6月初结束，一般预料现任总理莫迪（Narendra Modi）会赢得第3个任期。

在上周第1轮投票中，投票率比上次2019年选举时下降近4个百分点，滑落到66%；印度媒体猜测，高于平均的气温恐是主因。

这场选举是分阶段进行，以减轻印度这个全球人口最多国家举办选举时伴随的庞大后勤负担。举行第2轮投票的部分地区本周气温超过摄氏40度。

印度气象部门昨天表示，有数省的严重热浪将持续到周末，包括印度东部比哈省（Bihar）部分地方，当地有5个地区将于今天投票，本周记录到的气温比当季平均高了摄氏5.1度。

西南部卡纳塔卡省（Karnataka）和北方省（Uttar Pradesh）部分地区预期也会在面临热浪的情况下投票。北方省是印度人口最多的地方，也是印度教（Hindu）信仰中心。

印度选举委员会本周稍早表示，已成立工作小组，将在每一轮投票前检视热浪和湿度带来的影响。

「印度人报」（The Hindu）提到，会做这样的决定，或许是因为担心酷热「可能导致选民投票率下降」。

印度选委会本月22日的声明表示，有关高温对今天投票的影响，选委会「没有太大担忧」，但也补充说，选委会一直密切监看天气预报，将确保「选民和选务人员的舒适和福祉」。

一波异常炎热的天气席卷了南亚和东南亚，促使菲律宾和孟加拉数以千计学校停课。

高温也扰乱印度本月24日的选举活动，交通部长加德卡里（Nitin Gadkari）在莫迪于马哈拉什特拉省（Maharashtra）的竞选活动中昏倒。

影片显示，加德卡里失去意识，被工作人员抬着下台。他后来解释是「因为炎热」而感到不适。

多年的科学研究显示，气候变迁正使热浪变得更长、更频繁、更强烈。