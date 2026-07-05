热浪袭巴黎 塞纳河今夏开放3处泳区供民众消暑

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（法新社巴黎4日电） 法国巴黎今天重新开放为2024年巴黎奥运设置的3处免费、设有救生员的塞纳河夏季泳区，吸引大批市民与观光客下水消暑，也为刚经历破纪录热浪的城市带来一丝清凉。

法新社报导，在艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）脚下的泳区，泳客优游水中，有人闲话家常，也有人躺在黄色浮具上休息，一旁可见身穿萤光T恤的救生员守护。由于河水有水流，依规定所有泳客都必须使用浮具。

在营造公司工作的费奥伦提诺（Lauriane Fiorentino）说：「这里比游泳池更棒，虽然不像海滩，但还是让人有度假的感觉。」

河岸上也有不少人在做日光浴，为「光之城」巴黎增添夏日风情。

来自美国的观光客唐坎（Benjamin Doncan）说：「看看这片河水，背景就是艾菲尔铁塔，还有比这更美的景色吗？」

巴黎6月底遭到席卷欧洲大部分地区的热浪侵袭，法国部分地区气温飙升至摄氏40度以上。气象单位警告，未来几周可能还会再有热浪来袭。

由于巴黎住宅并未普遍装设空调，游泳成为最受当地民众欢迎的消暑方式之一。

塞纳河蜿蜒流经巴黎市区，过去100年来都禁止在河中游泳，直到2024年巴黎奥运期间才解除禁令。自此之后，每逢夏季都会开放3处救生员驻守的泳区供民众使用。

这3处免费泳区去年共吸引近10万人次到访，今年则将开放至8月底，泳区分别位于巴黎东部财政部附近的伯西（Bercy）、西部格勒内（Grenelle）以及市中心的玛丽支流（Bras Marie）。

由于塞纳河水质受天候影响甚钜，相关单位每天都会检测水质数次，并以绿、橘、红三色旗帜告知泳客是否适合下水。