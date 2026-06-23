热浪袭欧洲 英国发红色警报、西班牙设避难所

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（法新社伦敦22日电） 欧洲多国近日遭逾摄氏40度高温侵袭，英国气象局罕见发布高温红色警报，西班牙马德里则特置「气候避难所」供无家者及弱势群体使用。

英国气象局（Met Office）罕见发布该局最高等级的红色极端高温警报，意味生命会受到威胁，且有可能关闭诸如公路和铁路的主要基础建设。

这是英国气象局史上仅仅第2次发出这类警报，警报时段自24日上午9时起至25日晚间9时止，覆盖英格兰中南部大片地区，包括伦敦（London）和伯明罕（Birmingham）这两个大城。

英国气象局预估，24日气温可达摄氏40度。

英格兰西南部的学校表示计划提前放学，一家铁路公司则援引「严峻天气」宣布取消或调整部分伦敦发车的列车。

而在西班牙首都马德里（Madrid），今天气温飙升至摄氏40度，市政府特别设置「气候避难所」供游民及弱势群体使用，开放时间为中午至晚间8时，并提供饮用水、食物与卫生设施。

在该设施避暑的游民卡米洛（Camilo）接受地区电视台TeleMadrid访问时表示：「压力很大，非常大。对于不习惯流落街头、无法洗澡、吃不到东西的人来说，真的有点难熬。外面的高温让人吃不消。」

南部旅游热点哥多华（Cordoba）气温同样攀升至摄氏40度，部分街道几乎空无一人，民众不是撑伞遮阳，就是吃冰淇淋降温。

38岁、来自墨西哥的医师亚力斯曼迪（Clarisa Arismendi）告诉法新社，「感觉糟透了。现在的高温真的、真的、非常难受。」