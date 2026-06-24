热穹笼罩欧洲多国红色警戒

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（法新社巴黎24日电） 科学家表示，热浪反覆出现是全球暖化明确指标，示警热浪将会更加频繁、持久而且强烈。笼罩西欧的热穹现象正导致欧洲大陆出现一波可能造成生命危险的极端气候。

法新社更新整理这波热浪对欧洲造成的冲击如下：

●法国首见大规模停电

法国当局指出，创纪录热浪今天导致西北部约6万8000户停电，为这次极端天气首度导致法国发生大规模停电事件。菲尼斯泰尔省（Finistere）政府声明指出，这起「与极端高温有关的」电网变压器故障未造成任何人员受伤。

●工人不满劳动条件提前下班

吉普（Jeep）母公司斯特兰蒂斯集团（Stellantis）位在法国米卢斯��（Mulhouse）附近工厂的工人不满炎热天气下的劳动条件而进行抗议，宣布从昨天到28日将提前结束工作。

●法国创史上最热一天

法国气象局（Meteo-France）表示，昨天经历自从1947年有纪录以来最炎热的一天。全国气温指标（取自全法30个气象站日夜平均气温）达到摄氏29.8度。先前的纪录为摄氏29.4度，分别是在2019年7月25日和2003年8月5日创下。

●艾菲尔铁塔、罗浮宫提早关闭

巴黎两大旅游景点艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）和罗浮宫博物馆（Louvre Museum）因为热浪而宣布提前关闭。另一个法国地标、诺曼第（Normandy）的圣米歇尔山（Le Mont-Saint-Michel）也呼吁游客在「红色警戒」期间「暂缓前往」。

●法国1800所学校停课

法国政府表示，昨天全国约8000所受影响学校当中有1800所因高温而停课。多数其他学校则缩短上课时数，让学生提早放学返家。

●法国40人、比利时2人溺毙

法国总理勒克努（Sebastien Lecornu）表示，自从18日遭到严峻热浪笼罩以来已有40人溺水身亡，当中许多是青少年，他形容这是「悲剧性灾祸」。

比利时东部一座人工湖昨天则有两名17岁少年溺毙。地方当局指出，他们和另外3名年轻人跳入一处禁止戏水的废弃采石场泳池。

●比利时原子球塔缩短开放时间

管理单位表示，极具未来感的原子球塔（Atomium）今天到26日将提早关闭，避免以不锈钢打造的这个比利时最着名地标之一于白天最炎热时段开放。

●波兰、克罗埃西亚、匈牙利高温警报

波兰气象单位针对西部地区发布25日至27日高危险等级高温警报，预测气温可能突破1921年创下的摄氏40.2度纪录。

克罗埃西亚热门的亚得里亚海（Adriatic Sea）海岸同样将于26日及27日进入红色警戒。

已经进入第二级警戒的匈牙利则宣布，由于气温持续上升，27日至30日将会提升至最高等级警戒。

●西班牙几乎全国高温警报

西班牙几乎全境进入高温警戒，南部与北部部分地区更升至最高危险等级。西班牙国家气象局（AEMET）对南部哥多华（Cordoba）、北部毕尔包（Bilbao）及坎达布里亚（Cantabria）部分地区发布代表「极度危险」的红色警报。

●义大利多城红色警戒

义大利卫生部昨天对包括米兰（Milan）和罗马在内的15座城市发布红色热浪警报，并表示今天将会增至16座城市。在最高等级红色警戒期间，当局建议民众饮食清淡、炎热时段待在室内，并可往自己身上洒凉水降温。

●红会示警生死关头

红十字会与红新月会国际联合会（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC）警告，极端高温恐将导致最脆弱族群面临生死关头。

IFRC气候政策资深官员弗里尔（Mary Friel）在日内瓦的记者会中表示：「对欧洲各地数以千计人来说，若不采取行动，极端高温随时可能成为生死攸关的问题。」