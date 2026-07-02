熊害频传 日本架逾800台摄影机调查熊群数量

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（法新社东京2日电） 日本近期熊只攻击事件频传，环境省今天表示，已开始在北部山区架设800多台摄影机，作为全国熊群数量调查计画的一环。希望藉此掌握熊群分布状况，并制定有效因应策略。

根据日本环境省数据，自今年4月1日以来，日本东北地区已经有至少5人因为熊只袭击而死亡。而在上个年度，日本全国共发生13起熊只袭击致死事件，创下历史新高纪录。

日本科学界认为，近年熊只数量增加，部分原因与乡村地区人口减少有关。媒体每天都在报导熊只在商店街、公园和学校附近出没的消息，让东北地区居民长期处于恐惧之中。

日本环境省鸟兽保护管理室室长高桥优表示，为了制定有效的因应策略，当局计划使用800多台摄影机来监控这些熊只。这项计画最初将锁定东北地区的6个主要熊群，并计画在未来4年内将调查范围扩大到全国。

日本政府预计在约与人头同高的位置，放置混合葡萄酒的蜂蜜，以吸引熊只靠近。当熊只以后腿站立、靠近嗅闻这种甜味诱饵时，摄影机便可拍下它们胸前独特的白色斑纹。

高桥指出：「过去各地方政府是在不同时间、使用不同方法来调查辖区内的熊只数量。我们的计画是针对特定熊群进行调查，以提高统计准确度。」