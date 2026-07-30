熊本强震死亡总数恐达23人 商场拉出4具遗体

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（法新社熊本30日电） 日本熊本县规模7.1强震死亡总数今天恐攀至23人；当地嘉岛町的商场「永旺梦乐城熊本」震后发生爆炸，救难人员已从瓦砾中拉出4具遗体。

这场规模7.1强震发生迄今2天，熊本县灾害应变办公室最新统计指出，目前死亡总数17人，无生命迹象6人，伤势严重的有5人。

「永旺梦乐城熊本」震后爆炸，数百位救难人员今天持续抢救，尝试搜索可能的生还者。

熊本县灾害应变办公室一名官员告诉法新社：「我们目前已救出10人，其中4人确定死亡，另有1人无生命迹象，还有5人分别受到重伤及轻伤。」

主震过后，多次余震陆续袭击，令当地民众格外惊恐。当地预计今天最高气温将达摄氏35度以上，已发布中暑警示。

地震发生后，购物中心已紧急疏散，但约50分钟后，建筑遭大规模爆炸，当时仍有不明数量的员工留在里面。

56岁商界人士松浦文彦（Fumihiko Matsuura，音译）说自己大约一周前才刚在这座购物中心看过「玩具总动员」（Toy Story）系列最新章。

他对法新社说：「我就在这里，真的就在这里，感觉就像是侥幸逃过一劫。」

现场画面可见，身穿橘色工作服、戴白色安全帽的救难人员，在扭曲的钢筋、悬挂的电缆以及掉落的天花板碎片中，小心搜寻。

八代市日本制纸八代工厂有一根红白相间的烟囱部分倒塌，政府官员昨天表示，目前已确认5人死亡、4人失联。

截至今天上午，约有2万2670户及设施仍未恢复供电。昨天时，约8万4000户家庭持续面临停水困扰。

电视画面显示，民众冒高温排队加油及取饮用水。