爆汉他病毒疫情邮轮抵达加纳利群岛

afp_tickers

3 分钟

（法新社马德里10日电） 爆发致命汉他病毒（Hantavirus）疫情的荷兰籍邮轮「洪迪亚斯号」今抵西班牙加纳利群岛的田尼利夫岛，船上近150人的多数人将于近期撤离并安排搭机返国，结束数周海上行程。

悬挂荷兰国旗的「洪迪亚斯号」（MV Hondius）在田尼利夫岛（Tenerife）的格拉纳迪亚（Granadilla）靠岸，由西班牙人民警备总队（Civil Guard）一艘船只伴航。船只追踪网站VesselFinder资料也证实了这项消息。

这艘邮轮近来爆发汉他病毒疫情造成3死后，船上乘客与部分船员将于近期撤离，船只预计继续开往荷兰。

病逝乘客包含一对荷兰籍夫妇与一名德国女子，另有其他人确诊汉他病毒。

汉他病毒常透过受感染�艹荻�物传播。目前唯一已知可在人与人之间传播的汉他病毒为安地斯病毒株（Andes virus），且已在船上6名确诊患者体内检出，引发国际关注。

世界卫生组织（WHO）流行病与大流行病管理主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在一场社群媒体活动中表示：「我们将船上所有人员都列为所谓的高风险接触者。」

她指出，目前「船上没有人出现任何症状」，「建议对所有下船乘客与船员进行42天主动追踪与后续观察」，并表示对一般大众和加纳利群岛（Canary Islands）居民而言，感染风险仍低。

邮轮营运商荷兰泛海探险公司（Oceanwide Expeditions）稍早说，「所有旅客及部分船员」预计于格林威治时间10日7时（台湾时间下午3时）陆续下船，强调「（乘客）下船后将立即送往指定的班机」。

世卫组织表示，截至5月8日一共接获8起通报病例，目前累计6例确诊，其中3例死亡，感染的均为汉他病毒中的安地斯病毒株，强调船上已无其他疑似个案。