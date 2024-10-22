爱尔兰大学开办网红学士学位课程

afp_tickers

3 分钟

（法新爱尔兰卡洛22日电） 爱尔兰1所大学曾于夏季开办如何成为网红的速成班，反应格外热烈。看准Z世代年轻人热衷于网红职业的热潮，这所学府开设了培育网红的4年制学程，并授予正式学位。

位于爱尔兰卡洛（Carlow）的东南科技大学（South East Technological University）教务主任麦考米克（Irene McCormick）告诉法新社：「当网红可说是时下火红行业。」 麦考米克曾开办名为「数位带动趋势」（Digital Hustle）的夏季速成课程，由TikTok创作者（TikToker）担任讲师。原本计划招收30人，却吸引350人报名。如此供不应求的热度，引发他萌生开办网红学位课程的念头。

意见调查一再显示，1997至2012年出生的所谓Z世代年轻人，大多数会考虑从事影音部落客（vlogger）、YouTube创作者（YouTuber）或直播主的工作。

曾经担任电视制作人与导播的麦考米克说：「（这类工作）吸引力惊人，可以想见相关需求可期，因此我们（把课程）扩大为授予学位等级。」

经过2年的开发，东南科技大学名为「内容创作与社群媒体」（Content Creation and Social Media）的4年制学士学位学程获准设立，首批15位学生已于9月开始上课。

这个学位的必修课程，包括创意影音与故事行销相关心理学、创业能力、名人研究、数据分析及podcast制作等；实务课程则有学习操作摄影机与麦克风，以及到工作现场实习。 麦考米克表示：「约莫70%的市场行销人员如今相信，网红就是行销的未来。各国政府也正在善加运用网红来向民众传递讯息。这就是我们当今开拓市场的方式。」