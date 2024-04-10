爱尔兰将承认巴勒斯坦国家地位 外长称几周内会行动

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（法新社爱尔兰首都都柏林9日电） 爱尔兰将承认巴勒斯坦的国家地位，该国外交部长马丁（Micheal Martin）今天称，将在未来几周内采取相关行动。

马丁表示，在「更为全面的国际讨论」结束后，他将向政府提出一项有关承认巴勒斯坦国家地位的正式提案。

他在爱尔兰国会的演说中表示：「但不要怀疑，承认巴勒斯坦的国家地位一事即将发生。」

他表示，延后承认巴勒斯坦国家地位已「不再可行，也站不住脚」。

马丁稍后告诉当地媒体说，正式提案将于「未来几周内」提交。

他表示在过去6个月期间，自己不断和其他参与和平倡议的国家，讨论承认巴勒斯坦国家地位一事。

西班牙、爱尔兰、斯洛伐克、马尔他的领导人上个月在联合声明中表示，他们已经准备好承认巴勒斯坦的国家地位。

爱尔兰长期以来一再表示，若对中东和平进程有所帮助，原则上不会反对正式承认巴勒斯坦的国家地位。

然而，以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨（Gaza）爆发战争后，为这个议题带来新的动力。

马丁说：「我不怀疑已出现战争罪情事，我也强烈谴责持续轰炸加萨民众的行为。」

他表示，承认巴勒斯坦国家地位「可能成为催化剂，除了能帮助加萨及约旦河西岸（West Bank）的民众，也能进一步推动阿拉伯率领的和平倡议」。