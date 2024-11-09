特别检察官声请 川普干预2020选举案停审

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（法新社华盛顿8日电） 美国特别检察官史密斯（Jack Smith）今天向联邦地区法院声请暂停审理川普密谋推翻2020年总统大选结果的案件。

史密斯在向承审此案的联邦地区法院法官楚坎（Tanya Chutkan）提交的文件中指出，川普本周赢得总统大选，并将于2025年1月20日就职。

史密斯建请楚坎撤销所有审理此案相关期限，「以便让政府有时间评估此一前所未有的情况，据以决定适当方向以符合司法部政策」。

楚坎同意史密斯的声请，但没有发表评论。

司法部长期以来的政策是不起诉现任总统。

史密斯表示，他将在12月2日之前向法院提交一份现状报告。

川普被控密谋欺骗美国人民、阻碍认证拜登2020年当选总统的官方程序。美国国会2021年1月6日举行联席会议认证拜登胜选时，发生川普支持者闯入国会大厦攻击事件。

川普也遭指控谎称自己赢得2020年总统大选，从而剥夺美国选民的选举权。

另外，史密斯指控川普在离开白宫后处理机密文件不当，但此案被川普任命的佛罗里达州联邦法官以史密斯的任命不合法为由驳回。史密斯曾提出抗告，不过预计现在将会放弃。

川普还面临纽约与乔治亚两个州的案件。

川普今年5月在纽约被判犯下34项伪造商业纪录罪，藉此掩盖2016年大选前夕向色情片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）支付封口费，避免女方揭露往事，指称川普2006年与她发生婚外情。

川普原定于7月被判刑，但川普的律师要求根据最高法院对于豁免权的裁定来撤销川普的定罪。法官莫城（Juan Merchan）将于11月12日就此事作出裁决，如仍有必要继续此案，预定将于11月26日宣判刑度。

川普是美国史上首位遭到刑事定罪的前总统，每项罪名面临最高4年有期徒刑。然而川普是初犯，外界认为他很可能只会受到罚款与缓刑，不过这些揣测都是在川普赢得总统大选之前。

在乔治亚州，川普因试图推翻乔治亚州2020年选举结果而面临敲诈勒索的指控，但根据不起诉现任总统的政策，此案将很可能在川普任职期间遭冻结。