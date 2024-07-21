特勤局女干员遭仇女攻击 国土安全部回击

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（法新社华盛顿20日电） 美国国土安全部部长马约卡斯今天回击针对特勤局（US Secret Service）女干员的仇女攻击；这些女干员为了保护前总统川普免遭暗杀亲上前线。

马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在声明中表示：「这些说法毫无根据，而且侮辱人。」先前美国一些右翼政治人士指责特勤局「觉醒的」雇佣行为差点害死了川普。

他赞扬全国各级执法部门中「技术精湛、训练有素」的女性，她们「冒着生命危险，为了他人的安全而在第一线奋战」。

他写道：「她们是勇敢无私的爱国者，值得我们感激和尊重。」

他还说，国土安全部将「带着极大的自豪、专注和奉献精神，继续在我们的执法队伍中招募、留住和拔擢女性。我们的部门将因此而变得更好，我们的国家也将更加安全」。

川普在宾州造势会上险遭暗杀之后，右翼人士批评特勤局招募女性特勤人员，无法保护川普这样的男性。

枪手在川普造势活动开枪时，现场可以看到多名着黑色西装、戴着墨镜的特勤人员以身体来保护川普，护送他走下舞台，安全进入一旁待命的车辆内，其中包括几名女性特勤人员。

但她们和她们的上司、特勤局长奇铎（Kimberly Cheatle），现在正因这起近乎灾难性的攻击而受到密切关注。

右派活跃人士华尔希（Matt Walsh）在社群网站X发文称：「特勤局不应有任何女性，他们应该是最顶尖的，而在这项工作没有哪位顶尖的人是女性。」