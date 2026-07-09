特勤局要求换机 川普返美未全程搭新空军一号引揣测

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社安卡拉9日电） 美国总统川普结束在土耳其举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会后，先搭乘旧的「空军一号」（Air Force One）离开土耳其，并将卡达赠送的新专机先飞往英国，之后再于英国换乘新专机返回华府。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示，他决定将新专机先飞往英国麦登豪皇家空军基地（Mildenhall Air Base），让驻地美军有机会参观这架飞机。

他说：「大家都非常兴奋，我们认为他们应该成为第一批参观的人。为了怀旧，我们将从土耳其搭乘旧的空军一号。」

然而，新专机首次执行海外任务便临时更换座机，引发外界揣测是否因为安全防护设备仍有不足，尤其当时美军再度对与土耳其接壤的伊朗发动空袭，更使外界关注安全考量。

「纽约时报」今天报导，这次更换专机是应美国特勤局（Secret Service）要求，作为一项「预防性安全措施」。

纽时引述未具名消息人士指出，新专机仍缺乏旧专机的部分能力，但这次更换并非因应任何特定安全威胁。

此外，随行媒体也被要求在专机起飞时关闭客舱窗帘，但未获说明原因。

在记者会上，川普未正面回应相关安全问题，但提及伊朗过去涉嫌策划暗杀他的事件。他说：「我经常谈到这件事，因为总统的生命本来就充满危险。」

稍后，川普登上新「空军一号」后对记者表示，「因为我们必须应付那些卑鄙家伙，你现在搭乘的可能是一趟危险的航班」，随后又将伊朗称为「病态的人」。

卡达王室去年赠送这架波音747-8客机。在此之前，川普曾多次抱怨，自1990年开始服役的两架总统专机已相当老旧。

这架新专机经过快速改装，并增加安全防护设备后，于7月1日首次搭载川普执行飞行任务。

卡达赠送这架价值数亿美元专机也引发外界对伦理、宪法及国家安全等层面的广泛质疑，批评人士认为，由外国政府赠送如此高价值专机，恐涉及利益冲突与安全风险。（编译：徐睿承）