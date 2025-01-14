特检报告：川普去年若未再度当选总统 将遭定罪

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（法新社华盛顿14日电） 美国媒体今早发布一份由时任特别检察官史密斯（Jack Smith）撰写的报告，报告指出，若非川普去年11月再次当选总统，他将因涉及试图推翻2020年大选结果而被定罪。

史密斯7日提交报告后，已于10日离开司法部。

他的报告指出，美国司法部「明确认定宪法禁止继续起诉和追诉总统，这与被指控罪行的严重性、政府证据的强度，或起诉的合理性无关，而这项观点获得（特别检察官）办公室的全力支持」。

「事实上，若非川普先生当选并即将重返总统职位，（特别检察官）办公室认为，可采纳的证据足以取得并维持有罪判决。」

这份报告于凌晨发布后不久，川普便在他的「真实社群」（Truth Social）平台上反击，称史密斯「精神错乱」，并补充说「史密斯未能成功起诉他『老板』的政治对手」。

川普在另一篇贴文中写道：「为了让你们知道精神错乱的史密斯有多绝望，他在凌晨1时发布了他的假调查结果。」

即将于20日重返白宫的川普，被控在2020年竞选连任失利后，涉入2021年1月6日的国会山庄暴动，意图阻挠国会认证票数统计、推翻民主党籍总统拜登（Joe Biden）的胜选结果。

川普去年11月赢得总统大选后，被任命调查川普的特别检察官史密斯撤销了针对川普的联邦刑事起诉。