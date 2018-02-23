此内容发布于2018年2月23日 下午5:46 最后更新 - 2018年2月23日 -17:46

苏黎世火车站及附近地区部署了大批警察。 (Keystone)

2018年2月23日下午，苏黎世距离火车站很近的“欧洲林荫道”商业区发生枪击案，在一幢银行大楼前警察发现了两名死者。



警方出动了大批人力封锁了苏黎世的这个街区。警察赶来的时候，一名受害人已经死亡，另一名重伤，不久后也死亡。



欧洲林荫道商业区距离苏黎世火车站仅有咫尺之遥。这场枪击案发生在一幢瑞银(UBS)大楼前，涉及一男一女。有目击者表示，他们看见两个人从一间咖啡店出来，那名男子先向那名女子开了数枪，然后将枪口对准了自己开枪自尽。



警方表示，这一男一女都为意大利人，案件性质为情杀。



目前局面已经受到控制，公众不会受到任何威胁。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch及SDA/ATS, ug

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