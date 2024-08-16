犹太屯垦者袭村酿巴勒斯坦人死伤 以色列总统谴责

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（法新社耶路撒冷15日电） 以色列占领的约旦河西岸（West Bank）今天发生犹太屯垦者攻击村庄事件，导致巴勒斯坦人1死1伤。以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）谴责这桩「集体迫害」事件。

巴勒斯坦卫生部说，一名23岁男子在那不鲁斯（Nablus）以西的吉特村（Jit）攻击事件中丧生，另一人胸部中枪重伤。

以色列军方表示，数十名以色列平民进入吉特村后放火焚烧车辆和建筑物，并且投掷石块和燃烧弹，其中有些人蒙面。

军方声明说，一名以色列人被带走问话，但声明中未证实巴勒斯坦男子死亡。

赫佐格在社群平台X写道：「我强烈谴责今晚在撒马利亚的集体迫害情事。」以色列将辖下的约旦河西岸地区称为朱迪亚－撒马利亚区（Judea and Samaria Area）。

赫佐格还说：「这是一个极端少数群体，在一个特别敏感和困难的时期损害守法的屯垦人口和整个屯垦区，以及损害以色列在世界上的名声和地位。」

根据以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室声明，尼坦雅胡「严肃看待今晚发生的暴乱」。

声明说：「那些有任何犯罪行为的人都将落网并遭起诉。」