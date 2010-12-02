此内容发布于2010年12月2日 下午3:51 最后更新 - 2010年12月2日 -15:51

猜火车

在瑞士旅行，每次走向火车站台，都怀有好奇和期待-

-就像夏季去草原的牧人家，每次都不知他们会从马群里，挑一匹什么样的马儿给我。



瑞士的火车有多少款式？这恰如服饰，时尚的传统的国际的民族的……瑞士人有强烈的地方骄傲感，不同地区、不同线路、甚至不同村庄的专线火车，都有不同的面孔。



冰川快车红白相间；瑞吉山登山火车蓝白相间；伯尔尼纳快车通体火红；阿罗莎快车，深蓝车厢上无数彩色花朵绽放；行驶在因特拉肯附近的伯尔尼高地火车，奶黄车身镶了咖啡色的边；金色山口快车是金色和白色，车头印上了起点和终点的著名景观，蒙特勒的西庸城堡，琉森的古老水塔……



在博登湖畔的一个小火车站等车，看到色彩活泼的车身已经眼前一亮，进车厢，调色板一般鲜艳明快的座椅更令人惊喜。瑞士东部地区的专线火车都是时尚款，坐在这样的火车里，心情也跟着轻快如歌。

汝拉山区有一种非常可爱的矮个儿品种小马，是汝拉人民的骄傲，于是这一地区的火车上，车厢上就画着欢快的马儿。与此类似的还有圣伯纳快车，它的起点是“雪山救援犬”圣伯纳狗的家乡马蒂尼，于是每个车厢上都蹲着几只瑞士“国狗”。



日内瓦湖畔的美酒名乡拉沃，以千年葡萄园被列入世界文化遗产，开往拉沃的黄色小火车像此地的名片：车身上印着太阳脑袋葡萄身体的趣致娃娃。



上少女峰的齿轨小火车，上了岁数的全木车厢，带来一个世纪前的优雅浪漫。



瑞士人念旧，墨绿色的老式蒸汽火车尤其得宠，如今只做观光用，司机和列车员都是热爱蒸汽火车的退休人员。



瑞士国铁的城际双层火车，一派清爽时尚的现代范儿，却是特别记得照顾孩子：每列火车都有一节特别的“家庭车厢”，里面有儿童游乐设施，车厢上还画着孩子们喜欢的卡通。



有一次参加瑞士RhB铁路公司的活动，到车站一看，简直不敢相信眼睛：等着我们的火车，这回我可怎么也猜不到——竟然是一列绿色的敞篷火车！这可不是公园里的游乐小火车，而是行驶在正经铁路上的真火车，速度不慢，我们每个人要被安全带固定在座位上，不可起身更不可走动。



欧洲人什么都搞成喜欢露天的，瑞士人真是将这一点发展到了极致……车开了，我们立刻知道了敞篷火车的好处：我们的眼耳鼻发肤都和大自然无限亲近，如同浸泡在草木清香里，身心清新无比。



火车开进一个隧道停下来。大家不知其故，忽然，黑暗中，有唱歌赶羊的民俗服饰男女隐隐出现在隧道，高亢飘渺的民歌“约尔得”如天外来音，伴着叮叮当当的牛铃声……我们屏息以待他们走过，好久，才回过神来，隧道里响起掌声。



呵呵，参加过数次瑞士人做的活动了，他们这方面总是特别慧黠活泼，永远给人惊喜。但是，拿隧道做剧场、敞篷火车做观众席，除了奇思妙想之外，还需要对火车和铁路有很多很久的热情和爱。

Neuer Inhalt Horizontal Line