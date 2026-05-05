玩约翰蓝侬谐音梗 法国「约翰柠檬」啤酒惹官司却热卖

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（法新社巴黎5日电） 法国一家啤酒厂以英国摇滚乐团披头四（Beatles）已故成员约翰蓝侬之名，推出一款谐音梗「约翰柠檬」啤酒，蓝侬遗孀小野洋子已以违反商标权为由要求停售，但该款啤酒却因争议带动销售，几乎销售一空。

法新社报导，法国布列塔尼大区（Brittany）「印刷厂啤酒厂」（L’Imprimerie brewery）负责人皮卡尔（Aurelien Picard）表示，他在3月底收到小野洋子（Yoko Ono）所雇律师的通知，要求停止使用该品牌名称，否则要因为使用约翰蓝侬（John Lennon）的名字支付授权金。

皮卡尔指出，该酒厂旗下多款啤酒名称皆采用名人的谐音梗，5年前推出以约翰蓝侬谐音为名的「约翰柠檬」（John Lemon）啤酒，当时觉得这样做似乎「很酷」。

英国「卫报」（The Guardian）报导，小野洋子主张，此款啤酒违反她10年前登记的商标，她登记的用意是防止已故丈夫约翰蓝侬遭戏谑、姓名被不当使用及声誉受损。

经过一番协商，该酒厂获准在7月1日前售完剩余的5000瓶存货，之后将停止生产该品牌。然而，这场争议带来的媒体关注反而成为极佳宣传，使得「约翰柠檬」在短短数天内几乎销售一空。

皮卡尔说：「这真的很疯狂，我现在剩不到1000瓶。在我们遭逢不幸之余，这倒显得有些诙谐。」