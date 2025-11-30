环团赴澳洲煤炭出口港抗议 数十人被捕

（法新社雪梨30日电） 环团这两天在全球最大煤炭出口港之一的澳洲纽卡索港（Port of Newcastle）进行抗议，并宣称阻碍2艘运煤船航行，警方今天宣布在抗议期间逮捕了数十人。

警方表示，昨天及今晨在纽卡索港这座位于新南威尔斯州（New South Wales）首府雪梨（Sydney）北方的重要深水港逮捕32人，他们被控犯下海事相关罪行。

新南威尔斯州警方表示，抗议期间，数名环团人士在水上从事「危险行为」，对于危害公共安全或船舶安全航行的行为，警方将采取「零容忍」的态度。

主办这次抗议活动的团体「涨潮」（Rising Tide）表示，在本周末抗议期间，数支由小艇组成的船队驶入航道，迫使两艘运煤船转向，未能进入港口。

该团体补充道，今天又有将近100人乘坐50艘小艇进入航道。

绿色和平组织（Greenpeace）则表示，今天有人登上Yangze 16运煤船，并挂上写着「淘汰煤炭与天然气」的布条，警方下午搭乘直升机登上甲板，于行动持续7小时后拘捕2名抗议人士。

绿色和平组织澳洲太平洋分部气候行动人士拉法洛维兹（Joe Rafalowicz）表示：「作为全球第3大化石燃料出口国，澳洲在气候危机中扮演极为重要的角色。」