现代汽车工会表决通过罢工行动

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（法新社首尔24日电） 韩国汽车大厂现代汽车的工会今天宣布，因薪资协商陷入僵局，员工已经表决通过罢工行动。多个产业受雇劳工纷纷要求改善劳动条件。

韩国最大车厂现代汽车（Hyundai Motor）的员工要求发放高额绩效奖金、延后退休年龄并且调薪，原因包括人工智慧（AI）兴起加剧对就业保障的疑虑。

根据韩联社报导，自从5月以来，劳资双方协商持续进行，但迄未达成协议。

韩国金属工人工会（Korean Metal Workers’ Union）现代汽车分会今天表示，近4万名会员中超过8成6同意发动罢工，以达成他们的诉求。

工会告诉法新社，将于明天与国家劳动关系委员会进行调解会议后，决定下一步行动。

会员诉求包括发放相当于去年净利30%的绩效奖金，以及将退休年龄上限延后至65岁。

他们也要求每月基本薪资调涨14万9600韩元（约97美元）。

尽管现代汽车首季营收创新高，获利却下滑。

全球人工智慧热潮让韩国科技巨头受惠，也推升国内股市创新高。

三星电子（Samsung Electronics）最近通过协议，向半导体部门员工发放相当于营业利益10.5%的奖金，成功避免罢工。

从生技业到造船业，不同产业的劳工也要求透过奖金分享企业更多盈余。