现代汽车工地突袭后 川普：不希望吓跑投资

2 分钟

（法新社纽约14日综合外电报导）数百名韩国籍工人在美国乔治亚州一处工地被捕10天后，总统川普今天表示，「欢迎」被派到美国的外籍劳工，并说他不希望「吓跑」投资人。

这位79岁共和党籍总统在自家社群平台真实社群（Truth Social）发文表示：「我不希望吓跑或是造成投资却步。」

美国移民暨海关执法局（ICE）等执法机构4日突袭现代汽车（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）在乔治亚州合资兴建的电动车电池厂工地，逮捕475人，其中多数是韩国人。执法人员指控他们逾期居留，或从事不符合签证目的的活动。

川普1月重返白宫后雷厉风行贯彻施政主轴之一的非法移民扫荡，这起突袭是截至目前针对同一场所进行的最大规模取缔行动。

虽然美方最后未执行遣返，但工人们在突袭过程中被铐上手铐、脚镣，腰上缠着铁炼的画面震惊韩国社会。首尔已于12日安排专机接回这批工人。

韩国总统李在明11日形容这场突袭「令人困惑」，示警恐对未来韩企赴美投资产生重大影响。

川普在今天的贴文中提及允许部分外国专业人士暂时入境美国协助开发「极为复杂产品」的情况。

他写道：「晶片、半导体、电脑、船舰、火车，还有许多我们必须向别人学习如何制造的其他产品，或者，在很多情况下，因为我们过去曾经很擅长，但不复以往而得重新学习的产品。」

川普指出：「我们欢迎他们、我们欢迎他们的员工，我们并且愿意自豪地说，我们愿意向他们学习，在不远的将来有一天，我们会在他们擅长的『领域』青出于蓝。」