玻利维亚前总统涉与少女生子 检发逮捕令控贩运

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（法新社拉巴斯16日电） 玻利维亚检调当局今天表示，已对前总统莫拉莱斯（Evo Morales）发出逮捕令，理由是他在2006年至2019年总统任期内涉嫌「贩运」一名15岁未成年少女。

法新社报导，玻利维亚检察官古提瑞兹（Sandra Gutierrez）表示，此举具有正当性，「我确实运用职权，（对莫拉莱斯）发出逮捕令」。

古提瑞兹早在10月16日就授权发出逮捕令，但到了今天才对外公开。

这起丑闻可追溯到2015年莫拉莱斯执政期间，相关法律文件指出，莫拉莱斯在2016年与受害人生下一女。

检方的文件说，受害人被她的父母安排在莫拉莱斯的「青年卫队」中，「他们以自己未成年女儿做交换…唯一目的就是攀登政治阶梯、获取利益 」。

结果受害人的母亲与莫拉莱斯一起遭起诉，被控「严重人口贩运」。

莫拉莱斯先前已驳斥此案，当时调查聚焦于法定强暴罪指控，但检方后来将重点移转到涉嫌人口贩运。

检方今天对莫拉莱斯同一案件第2度发出逮捕令。

古提瑞兹9月曾下令逮捕莫拉莱斯，但莫拉莱斯的律师提出上诉而成功阻止。

玻利维亚将于2025年举行总统大选，莫拉莱斯丑闻备受瞩目。莫拉莱斯指控昔日盟友总统阿尔斯（Luis Arce）政府藉「法律战」来「禁止」他参选。（译者：纪锦玲）