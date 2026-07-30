玻利维亚检方下令逮捕莫拉莱斯 指控煽动抗议

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（法新社玻利维亚拉巴斯29日电） 玻利维亚检方今天对前总统莫拉莱斯（Evo Morales）发出逮捕令，指控他煽动近期瘫痪全国的抗议活动。

玻利维亚5、6月爆发大规模反政府示威，导致部分城市出现严重的燃料、粮食及医疗物资短缺。

这场运动起初由劳工和原住民社群发起，表达对玻利维亚数十年来最严重经济危机的不满。然而抗议活动后来演变成要求获得美国支持的总统巴斯（Rodrigo Paz）下台，巴斯则指控莫拉莱斯策划这场动乱。

检察总长马里亚卡（Roger Mariaca）表示，今天的逮捕令与一项针对那段期间设置数十处路障的调查有关。

这项调查源于右翼公民领袖与企业组成的集团提出「武装暴动」和「恐怖主义」控诉，随后获得部分政府部门支持。

莫拉莱斯是玻利维亚首位原住民总统，曾执政近14年，目前藏身于他的大本营恰巴雷（Chapare）以躲避另一项贩运未成年少女的指控。他否认相关指控。

巴斯先前表示，他正计划对莫拉莱斯的政治堡垒展开行动，但未透露具体时间。

这位保守派领导人在6月宣布紧急状态，得以动用军队并限制示威活动，藉此平息社会动荡。

莫拉莱斯在6月接受法新社访问时表示，他认为巴斯的新自由主义政策正在「煽动内战」。