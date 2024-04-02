珍珠港战舰亚利桑那号最后幸存者辞世 享嵩寿102岁

2 分钟

（法新社洛杉矶1日电） 纪念珍珠港事件罹难者的慈善组织今天说，在日军偷袭珍珠港事件中被击沉的美国海军战舰亚利桑那号（USS Arizona）最后幸存者康特（Lou Conter）与世长辞，享嵩寿102岁。

美军太平洋舰队1941年12月7日被偷袭后，当时20岁的舵工康特协助援救其他海军官兵。

亚利桑那号上超过1100人罹难，当中许多人仍葬在这艘沉舰。

非营利组织「太平洋历史公园」（Pacific Historic Parks）董事长兼执行长乌特迪克（Aileen Utterdyke）说：「这是令人心碎的损失。」

「康特体现身为『最伟大世代』（the Greatest Generation）一员的意义，这一代美国人的集体勇气、成就与牺牲救了我国免于暴政。」

「他的海军生涯堪称楷模，也曾坚定地恳请各个学校、家长和美国百姓永远记得珍珠港事件。」

康特后来在二次世界大战中成为飞行员，且两度被击落，包括在纽几内亚（New Guinea）外海，当时他和同袍降落在鲨鱼出没的水域。

他担任情报官时，在韩国负责飞行作战任务，并创设海军首个「生存、躲避、抗拒与脱逃」（SERE）计画。

他也当过前总统艾森豪（Dwight Eisenhower）、甘乃迪（John F. Kennedy）及詹森（Lyndon Johnson）的军事顾问。

「太平洋历史公园」在脸书（Facebook）网页上说，康特今天在加州格拉斯维利（Grass Valley）的家中与世长辞，家人随侍在侧。