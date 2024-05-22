班机遇致命乱流 新航公布乘客国籍

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（法新社曼谷22日电） 新加坡航空公司一架客机昨天在空中遭遇乱流紧急迫降泰国，起初消息说至少1死30人受伤，不过泰国的医院称已收治71人。罹难者为一名73岁英国籍男子，疑似因为心脏病发而过世。

新航已公布机上211名乘客的国籍，包含56名澳洲人、47名英国人、41名新加坡人等，此外也包括菲律宾、美国等国的旅客，名单上没有台湾人。

新加坡航空（Singapore Airlines）的声明指出，这架波音（Boeing）777-300ER型客机昨天从伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）起飞前往新加坡，途中遭遇严重乱流后转降泰国曼谷，机上共有211名乘客及18位机组人员。

尽管新航表示，机上30人因此受伤，不过泰国的三美泰医院（Samitivej Hospital）表示收治了71名旅客。

根据航班追踪网站FlightRadar24的资料初步显示，这架客机在缅甸上空约1万1300公尺处，经历超过1分钟的严重乱流，期间飞机几度遽升与骤降。

新航说明，这架航班编号为SQ321的客机在缅甸的伊洛瓦底江流域上空时遇到「突然的强烈乱流」之后，班机在受控制的状况下迅速下降，并转降曼谷。

新航表示，这架班机的131名乘客与12名机组人员今天上午已搭乘救援班机抵达新加坡，其他79名乘客与6名机组人员仍在曼谷，其中包含正在接受治疗的伤者。