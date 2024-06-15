瑞典加入北约届满3个月 俄罗斯军机闯入领空

afp_tickers

2 分钟

（法新社斯德哥尔摩15日电） 瑞典军方今天表示，在战略要地波罗的海哥特兰岛附近，一架俄罗斯苏恺-24战斗轰炸机侵犯瑞典领空，直到瑞典的JAS-39狮鹫战机紧急升空后，这架俄军战机才离去。

法新社报导，俄国苏恺-24（SU-24）战斗轰炸机昨天闯入瑞典领空，此时正是这个北欧国家加入北大西洋公约组织（NATO）满3个多月，瑞典已经放弃两个世纪以来的军事不结盟政策。

瑞典军方指出：「周五下午，一架俄罗斯苏恺-24闯入瑞典哥特兰岛（Gotland Island）南端以东的领空，瑞典空军作战司令部向这架俄国军机广播示警。」

军方还提到，当对方未听从，俄国军机也没转向，才由JAS-39狮鹫战机（JAS-39 Gripen）驱离，整个擅闯领空的过程相当「短暂」。

瑞典空军司令韦克曼（Jonas Wikman）表示：「俄罗斯的行径令人无法接受，且足以证明不尊重我国领土完整。」

瑞典的军事准则认为，谁能控制哥特兰岛，谁就能大致掌控波罗的海（Baltic Sea）的制海权和制空权。

俄罗斯2014年并吞克里米亚半岛（Crimean peninsula），促使瑞典开始加强军力，2022年俄国全面入侵乌克兰后，致使瑞典做出加入北约的历史性决策。

俄罗斯军机上一次闯入瑞典领空发生于2022年3月，当时有两架苏恺-24和两架苏恺-27（SU-27）侵犯哥特兰岛以东领空，瑞典则升空多架战机进行拦截。