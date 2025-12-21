瑞典学院常任秘书请辞

（法新社斯德哥尔摩20日电） 瑞典学院（Swedish Academy）今天表示，其常任秘书马姆（Mats Malm）领导这个负责颁发年度诺贝尔文学奖的知名机构7年后，将辞去职务。

自2026年6月1日起，学院院士、作家兼记者卡尔伯格（Ingrid Carlberg）将接任常任秘书一职。

学院发言人赫德贝里（Louise Hedberg）对法新社表示：「他（马姆）已担任该职位7年，现在希望交棒给卡尔伯格。」

马姆在声明中表示：「能以常任秘书的身分为学院服务是一种荣幸。7年是一个合理的任期，因此作为我职责的一部分，我已准备好进行职务交接。」

文学史学家马姆2019年6月接任这个职务时，瑞典学院正因丑闻陷入动荡。该丑闻揭露了其18名成员之间的权谋、利益冲突、性骚扰以及噤声文化。

长期被视为瑞典文化守护者的瑞典学院，其困境始于2017年11月，当时学院内部对如何处理与法国人阿尔诺（Jean-Claude Arnault）的密切关系产生分歧；阿尔诺被控性侵，随后被定罪。

阿尔诺的妻子是瑞典学院院士佛罗丝登松（Katarina Frostenson），她在#MeToo反性骚扰运动高峰期，因这起丑闻辞职。

受到这场风波影响，学院将2018年的诺贝尔文学奖延后至隔年颁发，这是70年来首次延期。

马姆随后接任常任秘书，肩负起修复这个文学机构形象的艰钜任务。