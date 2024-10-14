瑞典总理：盼将伊朗革命卫队列为恐怖组织

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（法新社斯德哥尔摩13日电） 在伊朗伊斯兰革命卫队于瑞典境内对以色列目标发动数次攻击后，瑞典总理克里斯特森今天表示，希望欧洲联盟（EU）正式将伊朗此一卫队列为恐怖组织。

瑞典安全局（Sapo）指控伊朗招募瑞典犯罪集团成员，在境内对以色列及相关对象执行「暴力行为」，但伊朗否认此说法。

过去一年，以色列驻斯德哥尔摩大使馆发生3起攻击事件；过去6个月内，发生两起针对以色列军事科技公司的攻击事件。

克里斯特森（Ulf Kristersson）表示：「我们希望瑞典与其他欧盟国家一道认真解决伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）与他们在（中东）地区破坏行动之间具有问题的关联。不仅如此，也包括他们在瑞典及欧洲各国周边不断升级的行动。」

他说：「唯一合理结果…是我们能共同将恐怖组织分级，如此一来，我们就可采取比现行制裁更为广泛的行动。」

法新社报导，伊斯兰革命卫队是伊朗武装部队的一个特殊分支，革命卫队军官在伊朗建制派中担任关键职务。

今年5月，瑞典「每日新闻」（Dagens Nyheter）引述以色列情报机构摩萨德（Mossad）的文件报导，瑞典犯罪组织狐步（Foxtrot）的首脑梅吉德（Rawa Majid）及其宿敌伦巴集团（Rumba）首脑阿布铎（Ismail Abdo）都被伊朗招募执行任务。

「瑞典电视台」（SVT）本月初报导，最近对以色列驻斯德哥尔摩和哥本哈根大使馆的两起攻击，是狐步应伊朗要求所为。（译者：纪锦玲）