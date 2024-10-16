瑞士与欧盟谈判双边协议 要求限制人员自由流通遭拒

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（法新社日内瓦15日电） 欧洲联盟（EU）与非成员国瑞士正进行双边协议谈判，欧盟部长会议今天拒绝瑞士所要求的一项附加条款，其内容是允许瑞士限制来自欧盟的移民。

自从瑞士在2021年毫无预警地关闭与欧盟谈判的大门后，双方关系一直于紧张状态。

双方自3月以来重启谈判，采取局部方式来更新5项协议内容，即人员自由流动、陆路运输、空运、农业，以及合格评定的相互承认，并在电力、食品安全和卫生方面建立新条款。

双方希望在年底前签署协议，透过更新与扩大120多项条文协议来「稳定、发展」双边关系。

但瑞士致力争取免受欧盟一项核心原则的约束，也即豁免于国家之间的「人员自由流动」，这可能会让协议难以达成。

自2008年以来，瑞士一直是欧盟申根协定（Schengen）开放边境区的一部分。

但瑞士希望订定一项保障条款，即在某些情况下可暂停与欧盟之间人员自由流动；据观察家称，这些情况可能包括失业率高或欧洲劳工大量涌入。

目前瑞士大约有1/4居民是外国人，其中72%来自欧盟，或瑞士参与的「欧洲自由贸易协会」（European Free Trade Association）其他3个成员国－冰岛、列支敦斯登和挪威。

卢森堡外交部长贝特尔（Xavier Bettel）今天在卢森堡举行的欧盟部长会议前表示：「欧盟不是可以单点的菜单。」

贝特尔说，「我们对每个人都有共同规则」，包括对瑞士。

法国外长哈达德（Benjamin Haddad）表示，法国支持「与瑞士达成协议」，但前提是「单一市场准则和欧盟4项自由流通」须获尊重。