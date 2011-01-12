瑞士人为什么把钱存在德国银行？

此内容发布于2011年1月12日 下午1:45 最后更新 - 2011年1月12日 -13:45

跨国界转帐与跨国交通不一样，图：Rheinfelden的跨国交通 (Keystone)

最近不同媒体揭露，瑞士逃税者应该在南德银行设有帐户。这与南德银行的言论发生了矛盾，南德银行表示：在这些瑞士人的帐号上存的不是黑钱，而是正常的劳动所得，之所以在南德银行开帐户，是为了享受银行提供的优惠条件。

每过几年，瑞士的媒体就会报道，瑞士有些个人或者企业主在南德银行中开设账户，从德国银行保密法中受益，得以在瑞士逃税。



















































































德国一直在追查本国偷税漏税者将资产藏在瑞士银行的事件，现在这样的消息，被视作一种针对性的反应。

三年前就传出许多消息-瑞士人将他们的钱存入德国银行。三年来发生了许多事：欧元失去了很大价值、银行保密法受动摇及申根地区的人员自由流动。

越来越多的瑞士黑钱？

尽管海关的障碍越来越宽松，但是走私事件依然并未杜绝。前一阵，从一对德国夫妇身上搜出许多张100欧元的纸币，他们将这些现金贴在身体上，希望能用这样的方法将钱带入瑞士。

不仅仅是购买力、价格区分，还包括劳工市场和经济范畴的不同规则，都是吸引瑞士和德国两国之间发生非法行为的重要因素。

2010年10月德国和瑞士签订了双重纳税协议，该协议按照经合组织的规定，要求银行提供更多关于税收犯罪或者黑钱的“信息交换”。

与此同时，瑞士《交易报》(Handelszeitung)刊登了一条报道：越来越多的瑞士人将钱存在南德银行，为了不被瑞士税务局发现。这条消息被德国和瑞士几家其他媒体转载。

甚至德国金融时报(Deutsche Financial Times)都引用了《交易报》上一段德国银行顾问的话：“我们不感兴趣，瑞士人存在我们这里的钱是否上过税。反正瑞士官方从我们这里得不到任何信息。”

纯为转账

而其他德国银行的代表却否定这样的说法，他们坚持瑞士人在德国银行的钱是正常从事工业业务所得，之所以在德国开户是为了享受欧元区方便的转账服务。

那些经常在德国有业务往来的工业人员或者与欧盟有业务关系的商人，经常在德国建立一个正式的银行业务帐户，图尔高州工业协会主席Heinz Wendel这样证实。

这里“统一欧元支付区”(Sepa)起着重要的作用以减少国内外转帐的费用。27个欧盟国家和瑞士及欧洲经济区成员国都参与了Sepa的合作。

在瑞士边境上的德国Sparkasse银行行长Bernhard Beringer也对swissinfo.ch强调转帐和常年的业务关系是瑞士人将钱存在德国银行的最重要原因。

他认为他的Sparkasse银行对瑞士顾客依然有很大的吸引力，他说：“我们对待瑞士和德国地区的转帐一视同仁，不附加任何费用。”

瑞士银行号码

三年前欧元区的存款利息比法郎区高约1%，而今天利息差异已经几乎消失。

德国Sparkasse将于2011年在瑞士拥有自己的银行号码(Swift)，这样该银行就会在转帐业务上如同一个瑞士银行，而不必在瑞士申请银行许可。

德国银行中有多少瑞士工业或私人用户，很难确定。Beringer介绍他的Sparkasse银行的情况是，三分一是瑞士顾客，其中包括储蓄帐户和转帐帐户、工资帐户和定期存款，个人和企业帐户都有。

统一欧元转账区Sepa 欧洲支付理事会(European Payment Council)由银行、银行协会共同组成。在该理事会的倡议下，成立了统一欧元转帐区(Sepa)。 以此应该在欧洲范围内有一个统一的支付系统，简捷、快速和优惠。 该区域涉及地区人口达5亿，除了27个欧盟国家外，还包括欧洲经济区域成员国、瑞士和摩纳哥。 目前还有一些业务有待改进，如转账、刷卡业务等。 直至现在依然是各国系统与Sepa系统掺杂使用。 不久将统一使用国家银行帐号(IBAN)。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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