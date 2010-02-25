此内容发布于2010年2月25日 上午11:00 最后更新 - 2010年2月25日 -11:00

瑞士人又“敢”花钱了 (Keystone)

尽管失业率还在上升，但瑞士的私人消费从1月份开始又有所回升，逐渐接近常年的平均水平，并有上升的趋势。

瑞士大银行瑞银所做的这项调查中显示，瑞士的消费指数，一月份从去年12月的1.19点上升到1.36，与瑞士常年的中间指数1.5已经相差不远。瑞银表示，这一数字表明，瑞士的私人消费在“觉醒”，令瑞银专家感到惊讶的是，在失业率相对较高的情况下，私人消费竟然在提高。这个最新调查得出的指标结果也参考了进出口、投资的统计数据，目前估测瑞士的经济约有2%的增长。



瑞银的调查中，也有关于瑞士人购买新车、零售市场的行情和国内信用卡的营业额的数据，就连瑞士境内的酒店留宿状况也被考虑进去。最终得出：1月份消费指数的提高主要与零售业营业额的增长和新车购买量的提高有密切关系。(瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社/图：Keystone)

Neuer Inhalt Horizontal Line